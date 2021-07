Limogé de Canal+ après son histoire de sexisme, Pierre Ménès et les patrons de la chaîne cryptée ont trouvé un accord pour une rupture de contrat à l’amiable.

Comme annoncé par « l’Equipe », les deux parties ont trouvé une solution pour une rupture et le journaliste va quitter la célèbre chaîne après 12 de bons et loyaux services. Les négociations entre les deux ont enfin pu aboutir et le journaliste va devoir trouver un nouveau point de chute pour la suite de sa carrière.