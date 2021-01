Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des 10 affiches dont la toute première victoire de la saison pour les Pistons du jeune français Killian Hayes.

Detroit s’est imposé de 3 petits points face aux Celtics de Boston pourtant demi-finalistes des playoffs l’année dernière. Les Pistons peuvent remercier leur prolifique duo Grant (24 points) et Saddiq Bey (17 points) alors que les Français Sekou Doumbouya et Killian Hayes sont restés discrets avec 0 point. En face, Tatum (28 points) et Brown avec 25 unités n’ont pas fait la différence. Memphis remporte son match face à Charlotte avec 21 points de Brooks, tout comme Milwaukee qui vient facilement à bout de Chicago avec les 29 unités de Giannis Antetokounmpo.

Dallas va mieux avec un succès contre Miami et le double double de Luka Doncic avec 27 points et 15 rebonds. Succès facile aussi pour Washington qui dispose de Minnesota avec les 31 points de Bradley Beal et les 17 de Thomas Bryant en l’absence de Russell Westbrook laissé au repos. Phoenix poursuit son incroyable début de saison avec une nouvelle victoire, la cinquième face aux Nuggets de Denver malgré les 31 points de Jamal Murray.

Atlanta prend sa revanche sur Brooklyn

Dans les autres affiches de la nuit, les Hawks prennent leur revanche sur les Nets de Brooklyn. Atlanta peut remercier DeAndre Hunter auteur de 23 points ainsi que Trae Young avec 21 points et John Collins qui score 20 points. Les Hawks continuent leur superbe début de saison avec une quatrième victoire, alors que Brooklyn équilibre son bilan avec 3 victoires et 3 défaites. Les Los Angeles Lakers retrouvent le victoire face aux Spurs de San Antonio avec 34 points, 11 rebonds d’Anthony Davis mais aussi le triple double de LeBron James qui termine avec 26 points, 11 rebonds et 10 passes.

Les Clippers s’inclinent de leur côté face au Jazz d’Utah avec 33 points signés Mike Conley et le match à 12 points et 9 rebonds pour Rudy Gobert. En face, Leonard (20 points) et George avec 25 points n’ont pas fait la différence. Dans le dernier match de la nuit, pas de surprise avec la victoire pour les Blazers de Portland et un Damian Lillard avec 34 unités et 8 passes. Stephen Curry et ses 26 points n’ont rien pu faire pour éviter la défaite et Golden State subit une troisième défaite cette saison.

