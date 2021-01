Directeur sportif du Borussia Dortmund Michael Zorc pousse un énorme coup de gueule et ne se satisfait absolument pas de la cinquième place du club en championnat.

« Nous ne sommes pas tous satisfaits de la cinquième place ici. La qualification pour la Ligue des Champions est toujours notre objectif et nous devons l’atteindre à la fin de la saison. Nous avons perdu trop de matchs à domicile. Je m’attends simplement à ce que l’équipe s’améliore considérablement. Dans l’ensemble, nous ne sommes pas satisfaits des six derniers mois en championnat. Nous sommes en retard par rapport à nos propres exigences et aux demandes formulées par les joueurs. » A-t-il annoncé sur le site officiel du club. Ce dimanche à 15 h 30, le BVB reçoit Wolfsbourg dans le cadre de la 14e journée de Bundesliga.