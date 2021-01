Hier soir Manchester United s’est imposé 2 buts à 1 contre Aston Villa et est revenu tout proche de Liverpool en tête du championnat. Un match gagné sans voir un incroyable Paul Pogba et Antonio Cassano ne trouve pas que le Français apporte tant que ça.

L’ancien international italien est revenu sur les performances du champion du monde français et n’est pas forcément très tendre avec lui. « A Manchester United, je vois de bons joueurs qui sont surpayés et je ne comprends pas la stratégie du club. Quand c’était Ferguson aux commandes, il faisait bien les choses. (…) Avec lui, n’y aurait pas eu ce feuilleton avec Pogba. C’est un grand joueur mais ce n’est pas un champion et il ne change pas le cours d’un match. » A indiqué celui que l’on surnommait (l’enfant terrible du football italien) pour l’émission « BoboTV » sur la chaîne Twitch de son ancien coéquipier Christian Vieiri.