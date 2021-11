Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats. Seulement trois affiches au programme et une nouvelle victoire pour les Warriors de Golden State face aux Nets de Brooklyn.

Les résultats de la nuit :

Les résultats des 3 matchs de la nuit ! pic.twitter.com/lYOVb0G9y1 — NBA France (@NBAFRANCE) November 17, 2021

Golden State poursuit son exceptionnel début de saison avec un nouveau succès face aux Nets de Brooklyn. James Harden a fait son match avec ses 24 unités, tout comme Kevin Durant à 19 points mais c’est Stephen Curry qui encore été très fort. La star de Golden State continue son début de saison parfait avec 37 points, bien aidé par les 19 pions d’Andrew Wiggins. Les Warriors sont toujours solides leaders à l’ouest avec 12 victoires pour 2 défaites. Utah aussi va bien avec u succès contre Philadelphie. Si Bogdanovic termine meilleur marqueur avec 27 unités, le pivot français Rudy Gober compile 15 points et 17 rebonds. Le Jazz se retrouve quatrième à l’ouest avec 9 victoires pour 5 défaites.

Wardell Stephen Curry II 🔥



29 minutes

37 PTS (9-14 3PM)

7 REB

5 AST

12-19 FG



Victoire des @warriors 117-99 à Brooklyn !



5ème match en carrière à +35 PTS en moins de 30 minutes, le plus haut depuis l'ère des 3 pts (1980). pic.twitter.com/gGhetiD7C1 — NBA France (@NBAFRANCE) November 17, 2021

Enfin, victoire pour les Clippers de Paul George qui viennent à bout des Spurs de San Antonio malgré un très Dejounte Murray avec ses 26 points et 12 rebonds. En face, un très bon Paul George avec 34 unités et 9 rebonds, tandis que Nicolas Batum termine avec 1 rebond et 2 passes. Les Californiens sont aujourd’hui 5e à l’ouest avec 9 victoires pour 5 défaites. Avec déjà 10 défaites pour 4 victoire, San Antonio est dans le dur avec une 13e position.