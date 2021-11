Pierre Ménès n’est pas très tendre avec l’entraineur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino et il n’a pas la langue dans sa poche.

« Je pense surtout que Paris n’a pas le bon coach. Mauricio Pochettino me rend fou. Cette sorte de plat de nouilles plantée devant son banc de touche… Il me rend dingue ! Il faut un peu plus de caractère. Mais c’est vrai qu’on taillait Tuchel, Emery, Blanc… Après, on taille tout le monde et tout le temps au PSG, » a déclaré le consultant sportif sur son blog.