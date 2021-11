Entré en jeu hier soir pour la toute première fois de sa carrière sous le maillot de l’Equipe de France, Mattéo Guendouzi a livré ses premiers sentiments et il est très fier.

Après la rencontre, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est revenu sur ses premières minutes en équipe nationale et sa première victoire 2 buts à 0 en Finlande. « C’est une très grande fierté et beaucoup d’émotions. C’est un rêve de gamin qui se réalise, le rêve de tout footballeur de jouer avec la plus grande équipe du monde. Je suis très heureux d’avoir disputé mes premières minutes. C’est beaucoup d’émotions et une très grande fierté. J’espère que ce sera la première d’une longue série. » A déclaré celui est entré en jeu à la 68e minute de jeu à la place d’Antoine Griezmann.

Avant de poursuivre : « J’avais envie de faire mes premières minutes avec l’équipe. J’avais fait plusieurs rassemblements. Je sais qu’il y a de très grands joueurs à mon poste, une très grande équipe qui fonctionne très bien. J’avais à coeur de vouloir commencer, mais j’étais patient. J’ai continué de travailler à l’entraînement et en club. J’ai été récompensé de tous ces efforts. C’est une immense fierté. Je vais continuer à travailler pour avoir de nombreuses sélections. »