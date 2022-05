Les Celtics de Boston ont remporté le Game 7 cette nuit face au Heat de Miami. Les C’S ont réussi une sublime performance sur le parquet du Heat avec une victoire sur le score de 100 à 96.

Miami Heat 96 – 100 Boston Celtics : quelle performance majuscule de la part des Celtics de Boston. La nuit dernière, Boston a remporté le 7e et dernier match de la finale de la conférence est en venant à bout de la franchise floridienne. Boston l’emporte grâce à un Jayson Tatum avec 26 points et 10 rebonds ainsi que Marcus Smart et Jaylen Brown avec 24 unités chacun. En face, Miami a encore pu compter sur un énorme Jimmy Butler avec 35 points mais insuffisant. C’est donc les Celtics qui rejoignent les Warriors de Golden State en finale de la NBA.