Regardez en direct cette rencontre entre les Miami Heat et les LA Lakers pour le match 3 de la finale des NBA Playoffs (LA Lakers mène 2 à 0). Résultat.

Los Angeles Lakers – Miami Heat 104-115 (2-1) : non Miami n’est pas mort et oui Miami a du coeur ! Privé de ces deux cadres Bam Adebayo et Goran Dragic, le Heat a été monumental pour revenir à 2 victoires à 1 dans cette finale NBA. Porté par un Jimmy Butler stratosphérique avec un triple double, 40 points, 11 rebonds et 13 passes, le Heat a créé la sensation. LeBron James (25 points) et Anthony Davis (15 points) n’ont rien pu faire et permettent à la franchise floridienne de revenir à un match seulement.

Jimmy Butler's historic 40-point triple-double in Game 3 makes it a 2-1 series in the #NBAFinals! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/idpZpYdbIc — NBA.com/Stats (@nbastats) October 5, 2020

The TOP 3 PLAYS from Game 3 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV!



Game 4: Tuesday – 9pm/et, ABC pic.twitter.com/wGnhBhAdJO — NBA (@NBA) October 5, 2020

Pariez sur ce match (bonus jusqu’à 100 euros)