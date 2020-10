En instance de départ à l’OL depuis plusieurs semaines, Houssem Aouar aurait pris la décision de rester à l’OL.

Après le match nul 1-1 face à l’OM hier soir en championnat, le milieu international français a assuré qu’il serait bien lyonnais cette saison. “Je sens que je peux encore apporter à cette équipe et au club. J’ai voulu continuer l’aventure avec mon club formateur et j’espère que l’on va vite relever la tête car on se doit de faire beaucoup mieux.” Explique-t-il au micro de la chaîne “Téléfoot”.