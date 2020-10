Attaquant révélation de la dernière Liga NOS avec le club du FC Famalicão, Toni Martinez (23 ans) s’engage avec le FC Porto.

Le buteur espagnol a été officialisé ce dimanche soir et s’engage avec le FC Porto jusqu’en juin 2025. Auteur de plus de 10 buts en championnat la saison dernière, il devient la troisième recrue des Dragons après Evanilson et Mehdi Taremi en provenance de Rio Ave.