Il est en difficulté depuis la reprise et ce retard à l’allumage vient tout juste de lui coûter sa place dans le cinq de départ new-yorkais. Questionné sur cet évènement, le capitaine des Bleus à une nouvelle fois prouvé que c’était un vrai pro.

Evidemment qu’on est dépité de voir notre Evan national en sous-performance sur ce début de saison, mais ce dernier nous a légèrement rassuré conférence de presse : « C’est comme ça. C’est ma 11ème saison dans la ligue, donc je sais que beaucoup de choses peuvent se produire (en NBA). On le voit chaque année, et notamment l’année dernière avec Kemba Walker. Donc je vais juste essayer de faire au mieux avec la situation qui m’est présentée, essayer de faire gagner mon équipe et être un bon coéquipier. Faire au mieux, tout simplement. Être un pro, faire le job, et on verra ensuite ce qu’il se passera. » Connaissant le tempérament insatiable du français et son professionnalisme, l’arrière des Knicks devrait redresser la barre d’ici fin 2022. Reste à savoir si son avenir dans la Big Apple se prolongera jusqu’à la fin de saison.