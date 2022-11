Après son élimination en Ligue des Champions, le Barça devra se défaire de Manchester United. Le pire tirage possible aux yeux de Xavi Hernandez.

A la suite d’un mercato estival dantesque, le FC Barcelone espérait bien pouvoir faire parler la poudre sur la scène européenne. Tombé face au Bayern Munich et à l’Inter Milan en phase de poules, les Blaugranas ont déchanté et rapidement été éliminés de la Ligue des Champions. Une malédiction des tirages qui se répète pour Xavi Hernandez qui retrouvera Manchester United en Europa League.

« Le tirage au sort nous a réservé l’adversaire le plus difficile, une fois de plus. Manchester United est une grande équipe, la pire contre laquelle nous aurions pu tomber. Nous devrons être très compétitifs parce qu’ils se sont beaucoup améliorés depuis l’arrivée d’Erik ten Hag sur le banc. (…) Gagner la Ligue Europa ? Nous allons nous battre pour ça, analyser l’adversaire et essayer. C’est un défi et nous le relèverons parce que le Barça n’a jamais remporté cette compétition », a confié Xavi Hernandez à l’issue du tirage au sort des barrages de la Ligue Europa.