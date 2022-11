Détenu par Fenway Sports Group (FSG), Liverpool a été mis en vente par ses mêmes propriétaires.

« Il y a eu un certain nombre de changements récents de propriétaires ainsi que des rumeurs de changements de propriétaires dans les clubs de Premier League et inévitablement nous sommes régulièrement interrogés sur la propriété de Fenway Sports Group à Liverpool. FSG a fréquemment reçu des manifestations d’intérêt de tiers cherchant à devenir actionnaires de Liverpool. FSG a déjà déclaré que dans les bonnes conditions, nous envisagerions de nouveaux actionnaires si c’était dans le meilleur intérêt de Liverpool en tant que club » avait récemment déclaré FSG dans des propos relayés par The Athletic.

Dans un article écrit par David Ornstein, toujours très bien informé sur la situation du football anglais, l’heure serait venue pour les Reds. Liverpool aurait été mis en vente par le Fenway Sports Group. Si plusieurs propositions auraient déjà été formulées, aucune information concernant le moindre accord n’a filtré. Supervisé par Goldman Sachs et Morgan Stanley, un appel d’offres aurait désormais été lancé.