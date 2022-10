1 victoire pour 4 défaites à Brooklyn, un bilan qui ne ravi pas les fans des Nets. Malgré un duo de dingo qui tourne à plus de 60 pions par matchs en moyenne (Kyrie Irving et Kevin Durant), les noirs et blancs servent de défouloir sur cette entame d’exercice.

C’est frustrant d’être un fan de Brooklyn en ce moment. Voir une équipe composé d’un roster qui semble presque parfait lâcher 4 de ses 5 premiers matchs, c’est pas facile. Pourtant, l’effectif de Steve Nash est, sur le papier, plus que sexy : deux magiciens de la balle orange qui se chargent de dynamiter les défenses adverses, un Ben Simmons qui occupe le rôle de ministre de la défense et qui pousse le tempo en contre-attaque et un joli bataillon de joueurs solides (Royce O’Neal, Nick Clakston, etc…). Mais on ne connait que trop bien l’expression « sur le papier ». En réalité, les Nets ne défendent pas d’un poil (23ème défense actuelle) et seul Irving (30 points par matchs) et Durant (33) font le boulot. On rajoute à ça un Simmons pas encore prêt physiquement et mentalement et on obtient ce doux mélange.

Le défouloir New-Yorkais

Depuis la reprise, on dirait bien que les stars NBA se sont mises d’accord pour faire péter les compteurs sur la défense de Brooklyn. La nuit dernière, le génial Luka Doncic a décodé de planter un triple double à 41 unités sur la tête de la troupe de Nash. La nuit d’avant, c’est Giannis Antetokounmpo qui a goudronner Brooklyn avec 43 points et 14 rebonds. Contre Memphis, le duo Ja Morant/Desmond Bane a tout explosé en sortant une feuille de match à 38 points pour les deux Ours.