Fin de la première étape du Dakar 2021 disputé en Arabie Saoudite. La victoire revient à l’Espagnol Carlos Sainz dans sa Mini.

La première étape de cette édition se termine avec un succès pour le pilote Mini qui termine avec 25 secondes d’avance sur son coéquipier, le Français Stéphane Peterhansel et le Tchèque Martin Prokop (Ford). Ce dimanche, le vainqueur du jour a dominé la course longue de 277 km avec un temps de 3 h 18 minutes et 56 secondes. Victime d’une crevaison, il a signé un magnifique retour pour profiter des erreurs de ses concurrents notamment Sébastien Loeb. Ce dernier accompagné de Daniel Elena a loupé son étape avec trois crevaisons sur leur prototype BRX « Hunter » dès le début de la spéciale. L’autre Français Mathieu Serradori (Century) décroche une belle quatrième place avant l’étape 2 qui aura lieu lundi entre Bisha et Wadi Ad-Dawasir (685 km).