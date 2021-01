Dominique Séverac est en très grande forme. Après avoir donné son avis sur Mauricio Pochettino qui est devenu le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, il livre son analyse sur Raymond Domenech et ne valide absolument pas son retour en tant que coach du FC Nantes.

« C’est triste pour Christian Gourcuff que Raymond Domenech, l’apôtre du jeu le plus laid jamais proposé en équipe de France, soit son successeur. Car Gourcuff est réputé pour son beau jeu. J’ai regardé la conférence de presse de Domenech. On a attendu dix ans pour ça ? Pour rien quoi… Sans souffle. Il n’a aucune idée. Des traits d’humour pas très intéressants. Dix ans loin des micros pour pondre ça, il fallait mieux qu’il reste chez lui. C’est le sélectionneur de 2010. C’était le formateur des entraîneurs français. » A déclaré le journaliste sur l’antenne de RTL.

Avant de poursuivre : « Et tous les coachs français ont un jeu défensif. C’est de la faute de Domenech. Il a fait quoi pendant des années à la DTN ? Il a été sélectionneur, et ça a fini par le plus gros drame du football français avec une grève des joueurs lors d’une Coupe du Monde. Et dix ans après, il revient. Je pensais qu’il avait changé, que ça allait être sympa. Mais en fait, non, il n’y a rien. »