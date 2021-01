Victoire écrsante 6 buts à 2 pour l’Inter Milan face au promu Crotone ce dimanche après-midi pour un match comptant pour la 15e journée de Serie A.

Inter Milan – Crotone 6-2 : Les Nerazzurri ont trouvé la faille par Lautaro Martinez (20e, 57e et 78e), Luca Marrone (31e, csc), Romelu Lukaku (64e) et Achraf Hakimi (87e). Crotone avait pourtant ouvert le score par Niccolo Zanellato (12e) et égalisé par Vladimir Golemic (36e, s.p.). Au classement, l’Inter Milan (36 points) prend temporairement la tête avec 2 points d’avance sur le Milan AC. Crotone est 19e, avec 9 points.