Jean-Pierre Jaussaud, double vainqueur des 24 Heures du Mans en 1978 et 1980, est décédé à l’âge de 84 ans, a annoncé ce jeudi l’Automobile Club de l’Ouest (ACO).

« Papy Jaussaud nous a quittés, mais les souvenirs resteront intacts. Son émotion lors du podium en 1978 a marqué une génération de passionnés. Sa victoire en 1980 avec son coéquipier et ami Jean Rondeau restera à jamais comme l’un des plus grands exploits du sport automobile« , a déclaré Pierre Fillon, président de l’ACO dans un communiqué.

Au total, Jean-Pierre Jaussaud aura participé 13 fois aux 24 Heures du Mans entre 1966 et 1983, et aura couru sous les couleurs de Matra, Renault-Alpine (victoire en 1978) et Rondeau (victoire en 1980). S’il n’a jamais évolué en Formule 1, Jean-Pierre Jaussaud a tout de même décroché une victoire au Grand Prix de Monaco en 1968 en Formule 3, ainsi que le titre national dans cette catégorie en 1970. Jean-Pierre Jaussaud a aussi été sacré vice-champion d’Europe de Formule 2 en 1972.