Après Massimo Stano ce jeudi chez les hommes, l’Italie remet ça avec une victoire finale sur 20 km marche ce vendredi dans les rues de Tokyo.

Antonella Palmisano a décroché la médaille d’or et le titre olympique ce matin sur l’épreuve du 20 km marche. La Transalpine a terminé cette course délocalisée à Sapporo au Japon avec un chrono en 1 h 29 min 12 sec, juste devant la Colombienne Sandra Lorena Arenas, à 25 secondes, et la Chinoise Liu Hong, à 45 secondes. C’est déjà la quatrième médaille d’or pour l’Italie en athlétisme dans ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020.