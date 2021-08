Capitaine de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder envoi un message fort pour la saison prochaine et possède de grandes ambitions.

« En termes de niveau, on n’est pas si loin. On a dégagé une force collective. Quand on regarde les résultats face à nos adversaires directs la saison passée, on a grappillé des points face au PSG (deux victoires contre Paris en L1) ou Lille. On n’a pas peur. (…) Oui, ils (les Parisiens) auront un groupe renforcé, oui, ils voudront tout gagner. Mais je n’ai pas l’habitude de nous comparer. Ce que je sais, c’est qu’il va falloir qu’on s’améliore et qu’on soit prêts rapidement », a déclaré le buteur du club de la Principauté.