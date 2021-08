Aujourd’hui joueur de l’AS Roma, Javier Pastore connaît bien le Paris Saint-Germain et s’est confié sur son avenir.

Il ne serait pas contre un retour et verrait d’un bon oeil un retour dans la capitale française. Dans un entretien accordé à So Foot, Pastore a en effet confié que rien ne lui ferait plus plaisir qu’une deuxième expérience avec le club dont il a défendu les couleurs pendant sept ans. « Quand je suis parti du club, les dirigeants m’avaient proposé cinq ans de contrat et ils voulaient que je finisse ma carrière au PSG. J’étais très fier de leur volonté de me voir rester, mais je voulais jouer davantage à ce moment-là car la concurrence était trop forte. Il y avait Neymar, Mbappé, Di María, Cavani… et je savais que mon temps de jeu et les chances de jouer n’étaient pas les mêmes que les années précédentes. Retourner dans un tel club serait forcément beau… Je vais essayer de rêver ce soir pour voir ce qui se passe ensuite ! » A-t-il révélé alors qu’il est aujourd’hui libre de tout contrat et il propose aujourd’hui ses services à Leonardo.