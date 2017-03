Montpellier prend une option

Montpellier, vainqueur dans la salle du club ukrainien de Zaporojié (36-34), prend une option sur la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Rejoindre Kharkiv n'est pas des plus simples. Il a fallu près de 14h00 de voyage, deux avions et un bus pour rallier la deuxième ville ukrainienne depuis Chambéry (Savoie) où les Héraultais s'étaient inclinés mercredi en Championnat de France (30-33). Mais, malgré la résistance adverse, les Languedociens ont réalisé une solide prestation en attaque qui leur permet d'envisager le match retour, samedi prochain dans l'Hérault, avec une certaine sérénité, même si le succès aurait pu être encore plus large.



S'il se qualifie, le MHB affronterait un gros morceau pour une place en quarts de finale : le Vardar Skopje (Macédoine), Rhein-Neckar ou Kielce (Allemagne), champion d'Europe en titre. Mais ça, c'est une autre histoire...