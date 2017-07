Les 21 étapes du Tour 2017 en un clin d'oeil

C'en est terminé de la Grande Boucle 2017 remportée par le Britannique Chris Froome (Sky). Retour sur les 21 étapes ponctuées notamment des exploits des Français Romain Bardet, troisième au général et vainqueur d'étape, et Warren Barguil, maillot à pois de meilleur grimpeur et double vainqueur d'étapes.

Etape 1 :

Thomas en jaune, Valverde au tapis





Etape 2 :

Kittel über alles





Etape 3 :

Peter Sagan remporte la troisième étape du Tour de France





Etape 4 :

Cocorico : Démare remporte la 4e étape du Tour





Etape 5 :

Fabio Aru remporte la 5e étape du Tour de France





Etape 6 :

Marcel Kittel remporte la 6e étape du Tour de France





Etape 7 :

Kittel à la photo-finish





Etape 8 :

Lilian Calmejane rafle la 8e étape





Etape 9 :

Barguil battu sur la ligne





Etape 10 :

Et de quatre pour Marcel Kittel





Etape 11 :

Etape 11 : Kittel, le roi du sprint





Etape 12 :

12e étape : Bravo Romain Bardet





Etape 13 :

Barguil, né un 14 juillet !





Etape 14 :

Matthews s'impose, Froome reprend le jaune





Etape 15 :

Mollema à la dure !





Etape 16 :

Et de deux pour Michael Matthews





Etape 17 :

Primoz Roglic remporte la 17e étape





Etape 18 :

Cocorico, Barguil remporte la 18e étape





Etape 19 :

Boasson Hagen victorieux de la 19e étape





Etape 20 :

Tour gagné pour Froome, Bardet sur le podium





Etape 21 :

Groenewegen remporte le sprint des Champs-Elysées