Les finales de la Ligue des champions masculine et féminine de volley se dérouleront le dimanche 22 mai à Ljubljana, a annoncé ce mercredi la Fédération européenne (CEV).

Les finales se tiendront à La Stozice Arena de Ljubljana, salle d’une capacité de près de 12.500 spectateurs, qui a déjà accueilli une partie de l’Euro-2019 masculin de volley, et de l’Euro-2013 masculin de basket.

Concernant le programme, les demi-finales aller de Ligue des champions sont programmées ce mercredi pour les hommes et jeudi pour les femmes, et une semaine plus tard pour les matches retour.

Alors que les Italiennes de Conegliano sont déjà qualifiées, en raison de l’exclusion des clubs russes, l’autre demi-finale féminine opposera les deux clubs stambouliotes du Fenerbahçe et de VakifBank.

Chez les hommes, une demi-finale opposera les deux clubs polonais Kedzierzyn-Kozle et Jastrzebski tandis que de l’autre côté se jouera une demi-finale entre deux clubs italiens Trentino et Pérouse.