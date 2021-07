Les volleyeurs français, grâce à leur succès 3 sets à 1 contre les Russes (25-21, 20-25, 25-17, 25-20), ont fait un grand pas vers les quarts de finale des Jeux olympiques à Tokyo, vendredi à l’Ariake Arena.

Dos au mur après leur revers face à l’Argentine, concurrent direct pour la qualification, les Bleus ont infligé à la Russie (sous drapeau neutre) sa première défaite dans ce tournoi olympique. Cet exploit, face à des Russes déjà qualifiés, ouvre en grand la voie des quarts de finale, puisque les Français seront qualifiés s’ils remportent deux sets face au Brésil, champion olympique en titre et qui a déjà sont billet en poche pour le tour suivant. Il n’y a en fait qu’un seul scenario qui serait synonyme d’élimination pour les coéquipiers de Benjamin Toniutti: une défaite contre le Brésil 3-0 ou 3-1, associée à une victoire de l’Argentine 3 sets à 2 contre les États-Unis dimanche en soirée (21h45 locales).

Les Français aborderont donc leur dernier match de la phase de groupes dimanche (11h05 locales) contre la Seleçao bien plus sereinement qu’il y a cinq. En 2016 à Rio, alors que le Brésil n’était pas encore qualifié, les Bleus devaient s’imposer contre le pays hôte, et s’étaient finalement inclinés 3 sets à 1. Ils avaient ainsi abandonné leurs espoirs de podium au Maracanazinho.

A Tokyo, le rêve de médaille de la génération la plus talentueuse du volley français vit toujours grâce au visage métamorphosé de la Team « Yavbou ». Dans l’expression déjà. Les rires, signes de la décontraction de cette équipe, parfois déconcertant pour l’adversaire, ont fait leur retour. Et Earvin Ngapeth, chancelant depuis le début du tournoi olympique, a lui aussi retrouvé le sourire et son niveau (18 points au total). Les Bleus ont aussi parfaitement répondu au défi physique imposé par la Russie de Maksim Mikhailov. Ils ont enfin retrouvé toute leur abnégation en défense, l’une de leur marque de fabrique, se bagarrant sur chaque ballon, à l’image d’Earvin Ngapeth qui a brisé un panneau en bord de terrain en se jetant en début de deuxième set.