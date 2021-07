Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

En début de semaine, à l’occasion de la première édition du KCX, la Karmine Corp a annoncé son arrivée sur le jeu Rocket League. Après League of Legends, Teamfight Tactics et Trackmania l’équipe de Prime et Kameto découvrira les RLCS la saison prochaine avec une line-up composée de trois joueurs de talent : AztraL, Itachi et Stake. Retrouvez tous les détails en cliquant ici.

Cette semaine, alors que le jeu FIFA 22 sortira dans deux mois, EA Sports a fait de grandes annonces concernant le gameplay du prochain opus de la licence préféré des fans de football. Une physique de balle plus précise, des animations toujours plus réalistes… Bref le géant américain a voulu frapper fort pour reconquérir un public qui commence à perdre patience. Retrouvez tous les changements de FIFA 22 et le trailer de gameplay en cliquant ici.

On termine avec les résultats de la Trackmania Cup qui se déroulait hier soir devant quelques centaines de spectateurs. Pour la première édition du tournoi de ZeratoR organisé en trio, ce sont Gwen, Aurel et Papou qui repartent avec le trophée. Il s’agit du deuxième sacre du jeune Gwen, vainqueur de la Trackmania Cup 2020 en solo. Retrouvez le bilan complet de la compétition en cliquant ici.