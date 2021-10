Nicolas Le Goff, 29 ans, champion olympique à Tokyo cet été avec l’équipe de France s’apprête a démarré une nouvelle saison avec son club de Montpellier contre Narbonne (samedi 20h) explique que l’image du Volley a changé depuis le titre et érige son club parmi les favoris au titre de champion de France.

Nicoles Le Goff est ambitieux. Dans un interview accordée à RMC Sport, le champion Olympique, qui s’apprête à débuter une nouvelle saison de Ligue A, explique que l’enchainement des matches fait partie de la vie d’un sportif même s’il est plus difficile d’enchainer après un titre olympique: « Bien sûr qu’il faut se remettre de toutes ces émotions olympiques, bien sûr que la fatigue physique et la lassitude mentale d’une très longue saison (marquée par la Covid) sont là. Mais le quotidien du sportif de haut niveau est ainsi fait. J’ai coupé complètement avec le volley quelques jours et suis revenu avec le groupe en cette fin de septembre. Ma préparation avec mes coéquipiers montpelliérains est encore incomplète. Maintenant, il y a vraiment de l’excitation de reprendre la LAM. Une nouvelle aventure commence avec le championnat qui s’ouvre dès jeudi pour une saison, je suis sûr, riche en rebondissements et émotions. »

Sous contrat avec le club de Montpellier, l’international français estime que son équipe est favorite pour remporter le champion de France après une première place en saison régulière et une demi-finale en play off la saison dernière: « Nous sommes un des favoris, il faut assumer. Après notre grosse saison l’an passé, on s’est renforcé avec de nouveaux éléments pour jouer sur tous les tableaux (LAM et coupe d’Europe) et le staff d’Olivier Lecat s’est aussi structuré. Mais c’est pareil pour toutes les quatorze équipes qui rêvent du même titre sur la ligne de départ. Dans ce championnat serré, on bataille tous les week-ends avec tous les autres gros que sont Tours, Chaumont ou Cannes – le champion en titre. L’échec de la saison dernière va nous servir. On sait que le titre ne se joue à rien, sur des détails, l’an dernier la blessure de notre attaquant Nico Mendez au tout début du troisième et dernier match. Il n’y a pas de recette magique. Donc nous sommes prêts pour la bataille après cet échec qui nous servira et nous a fait grandir, j’en suis sûr. »

Nicolas Le Goff et ses coéquipier reçoivent Narbonne, samedi à 20h pour la premiere journée de championnat de Ligue A.