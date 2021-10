Dans son hommage à Bernard Tapie, Basile Boli a raconté une anecdote totalement improbable au sujet d’un match OM-Bruges en Coupe d’Europe.

Vainqueur de la Ligue des champions avec l’Olympique de Marseille en 1993, Basile Boli a rendu un vibrant hommage à son ancien président Bernard Tapie – décédé ce dimanche à l’âge de 78 ans des suites d’un cancer – dans les colonnes de L’Equipe. L’ancien défenseur de l’OM s’est notamment remémoré une anecdote assez folle sur la façon de faire de l’ancien patron marseillais.

« Je me souviens du match à Bruges, je reviens de blessure, je ne me sens pas forcément de jouer mais je suis titulaire. Avant le match, Tapie me suit jusqu’aux toilettes. Je suis en train de chier et il reste planté devant moi, comme si tout était normal. Il me dit que le match est à moi. Il est entré dans ma tête. On mène 1-0 à la mi-temps, et en deuxième période, Amokachi file au but, je reviens sur trente mètres, je m’arrache pour le couper. Pendant toute ma course, je repensais aux mots de Tapie. »