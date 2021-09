Victorieuse 3-0 de la Slovaquie vendredi lors de son premier match de l’EuroVolley 2021, l’équipe de France a remis ça dimanche à Tallinn, avec un nouveau match appliqué et un deuxième succès 3-0 contre la Croatie (25-15, 25-16, 26-24). Une façon idéale de préparer le choc de la poule D lundi contre l’Allemagne.

Tous les signaux sont au vert pour l’équipe de France. A ceux qui s’interrogeaient sur la capacité des champions olympiques à remettre le couvert physiquement et mentalement moins d’un mois après les émotions uniques vécues à Tokyo, ces derniers répondent pour l’instant de la plus belle des manières avec une détermination, une joie de jouer et une application, qui ont eu raison successivement de la Slovaquie et de la Croatie, toutes deux battues en trois manches dans la Saku Suurhall de Tallinn.

Certes, ces formations ne courent pas dans la même catégorie que les prétendants au titre européen que sont, outre les Bleus, la Pologne, la Russie, l’Italie ou la Slovénie, mais le sérieux avec lequel les hommes de Bernardo Rezende ont abordé et joué ces deux premiers matchs montre qu’ils ne sont pas blasés et qu’ils ont surtout à cœur de clore en beauté un été déjà exceptionnel.

Face à la Croatie, que la France n’avait plus affrontée depuis l’Euro 2015 (victoire 3-0), ils ont ainsi offert un premier set tout en maîtrise avec d’entrée de la variété dans leur jeu d’attaque, leurs six premiers points en attaque étant inscrits par cinq joueurs différents ! Les partenaires de Nicolas Le Goff (7 points dont 3 blocs), de retour dans le six de départ, se détachent après le premier ace du match signé Earvin Ngapeth (9-5), puis creusent l’écart après deux attaques de rang de Trévor Clevenot (16-10).

Et si les Croates reviennent à quatre longueurs (17-13), leurs espoirs sont assommés dans le money-time avec cinq points consécutifs – dont un « monster block » de Nicolas Le Goff et un ace de Jean Patry – ce dernier concluant un premier set très abouti individuellement (8 points pour 13 au total en moins de deux sets, à 75% en attaque) et collectivement (25-15).

Les Bleus enchaînent d’entrée de seconde manche, inspirés par leur capitaine Benjamin Toniutti qui va chercher au pied un ballon impossible, Earvin Ngpateh (8 points en moins de deux sets) prend feu au bloc (9-6) et au service, encouragé par ses fans estoniens, faisant passer sur une série l’avance tricolore de +4 (11-7) à +10 (17-7) ! Bernardo Rezende commence alors à faire tourner, faisant rentrer Antoine Brizard, Théo Faure puis Yacine Louati, la France plie cette manche dans la foulée (25-16).

Avec tous les changements et des entrants manquant forcément un peu de repères, la troisième est plus accroché, d’autant que les coéquipiers de l’ancien Niçois Leo Andric (16 points) n’abdiquent pas. Menés de trois points (14-11), ils passent devant au score (14-15), poussant Bernardinho à demander un temps mort salvateur, puisqu’à leur retour sur le terrain, les Français, emmenés par un Trévor Clevenot impeccable (11 points, à 73% en attaque), reprennent les commandes (19-16) avant de conclure sur leur deuxième balle de match d’un ace signé Antoine Brizard (26-24).

Trois points, seulement 77 minutes passées sur le terrain, des cadres qui ont pu souffler, la soirée est en tous points réussie pour les Bleus qui vont maintenant pouvoir se frotter lundi soir à leur principal concurrent dans ce groupe D, l’Allemagne, elle aussi victorieuse 3-0 de ses deux premiers matchs. On en salive d’avance !

Les réactions

Mauricio Paes, entraîneur adjoint de l’équipe de France : « Les gars ont fait un super match, engagé, après, on connaît le syndrome du troisième set, ça a été un peu plus approximatif, c’est normal, car quand tu changes plusieurs joueurs, il faut un petit temps d’adaptation, mais il y avait la volonté de bien faire et de continuer à gagner. Tout va bien, on a gagné 3-0, maintenant il faut préparer le match contre l’Allemagne, une équipe très physique, en forme, qui a une grosse qualité au service, une belle présence au bloc qui va avec, le petit bémol, c’est que si on leur met la pression au service, ils peuvent avoir une certaine fragilité en réception. »

Antoine Brizard, passeur de l’équipe de France : « Ça se passe rarement très bien quand on rentre dans un match comme ça après deux sets et qu’on mène 2-0 en jouant bien, mais c’est bien qu’on soit restés concentrés pour gagner ce troisième set. C’était important de gagner 3-0. Personnellement, ça va mieux, avant le match de l’Ukraine à Belfort, je m’étais bloqué le dos, je m’étais refait mal sur le dernier match, donc je ne suis pas arrivé au top ici, mais là, ça va mieux, ça fait deux jours que je m’entraîne normalement. Maintenant, on va affronter une équipe d’Allemagne qui joue bien depuis le début du tournoi, ils imposent leur physique, ils mettent une grosse pression au service et au bloc, ça va être dur. »

Earvin Ngapeth, réceptionneur/attaquant de l’équipe de France : « Il y a un bon état d’esprit dans le groupe, on a vraiment envie de faire des bons matchs et de prendre du plaisir, ça se voit. Ce soir, on a vraiment fait deux super bons sets, même s’il y a encore quelques balles de contre-attaque sur lesquelles on pèche un peu. Sur le troisième, ça a été un peu plus difficile, mais ce n’est jamais facile de rentrer en cours de match, d’autant qu’il n’y avait pas beaucoup de rythme, mais l’important, c’est qu’on ait fait le boulot. Maintenant, on va jouer l’Allemagne qui est l’équipe la plus costaude de la poule avec nous, ça ne sera pas forcément le match le plus important de l’Euro, mais ça va être important de gagner. »