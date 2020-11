C’est un lundi calme avant le coup de semonce attendu aujourd’hui. A l’Ouest ou au Sud, chacun devra se placer pour aborder ce phénomène. Voici les premières réactions des marins.

Yannick Bestaven (Maître-CoQ) : « Ce matin, il y a moins de vent donc j’ai renvoyé la grand-voile et le J2 et j’ai dû effectuer un virement de bord… Bref, je ne vois pas le temps passer ! Par contre, le matossage est très compliqué avec tout le matériel, mais ça doit être pareil pour tout le monde, je pense… Actuellement, je suis bord à bord avec HUGO BOSS, quel beau bateau ! «

Maxime Sorel (V and B – Mayenne) : « Le départ, c’était fort en émotions avec cette brume qui s’est levée au dernier moment. Je me mets tranquillement dans ma course, j’avance avec la météo. J’ai une vision globale à 10 jours et très précise à 48 heures. Le quotidien est vraiment rythmé par la météo. Émotionnellement, c’est fort, c’est une aventure que je prépare depuis des années, c’est dur de réaliser ! Mais ce matin, j’étais bien sur mon bateau, parti faire le tour de la planète ! «

Sam Davies (Initiatives-Cœur) : « Il y a un peu d’émotion quand tu pars sur un tour du monde la première nuit, c’est toujours un peu bizarre parce que tu pars pour longtemps. C’est sportif et un peu compliqué au niveau de la météo, la situation n’est pas du tout classique. Il va y avoir du vent avec le prochain front et puis potentiellement une tempête tropicale sur notre route. C’est hyper intéressant, il va y avoir beaucoup de stratégie à faire. J’aime bien ça, mais il faut être bien reposée pour avoir les idées claires, et ce n’est pas encore le cas. Je pense faire beaucoup de siestes aujourd’hui. «

Charlie Dalin (Apivia) : « Je prends mon rythme tranquillement. Ça faisait assez longtemps que je n’avais pas navigué avec ce confinement. Je retrouve mes repères. Apivia va bien et je suis content d’être sur le Vendée Globe : ça y est quoi ! Après tant de préparation… Là au niveau manœuvres et stratégie, on ne va pas s’ennuyer. Il y un gros front à passer demain mardi. Après il y a des petites dépressions qu’il va falloir contourner. En gros, l’alizé ce n’est pas pour tout de suite ! On va se retrouver plus tranquille en approche du Cap-Vert : donc ce n’est pas demain la veille ! Ça va bien enchaîner, on devrait passer pas trop loin des Açores et puis après, en fonction de la vitesse, nous verrons comment on passe autour de ces dépressions. C’est une situation météo assez atypique au final. «

Thomas Ruyant (LinkedOut) : « En milieu de nuit, j’ai eu un petit souci technique qui m’a fait perdre une quinzaine de milles. J’étais sous J2, une voile roulée s’est « dé-hookée » et ça a fait quelques petits dommages collatéraux. Ce n’est rien de très grave et je vais m’en occuper dès que les conditions le permettront. C’est un peu dommage parce que j’étais bien au contact avec Nico (Troussel), Jérémie (Beyou) et Armel (Tripon). Mais ce n’est pas grave, la route est encore longue ! On va aller chercher l’arrière du front pour la mi-journée. »