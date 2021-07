Le départ de la 12e édition de la Route du Rhum entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, partira de la côte bretonne le 6 novembre 2022, a annoncé vendredi l’organisation.

Cent vingt bateaux pourront participer à cette mythique course transatlantique en solitaire qui a lieu tous les quatre ans : 92 monocoques et 28 multicoques. Lors de la dernière édition en 2018, Francis Joyon (Idec Sport) l’avait emporté de sept minutes et huit secondes devant François Gabart (Macif), en tête quasiment toute la course. Jamais l’écart entre les deux premiers n’avait été aussi serré depuis la première édition en 1978.