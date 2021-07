Le patron de Mercedes a répondu au père de Verstappen au sujet de l’accrochage avec Lewis Hamilton le week-end dernier.

Parti en pole position au GP de Grande-Bretagne, Max Verstappen (Red Bull) aura terminé sa course dans le décor après un violent accrochage avec son rival Lewis Hamilton (Mercedes). Une déception pour le Néerlandais qui a dû faire un tour à l’hôpital à cause de cet accident, finalement sans gravité. Son père Jos Verstappen s’était lui énervé contre l’écurie Mercedes et son patron Toto Wolff après le Grand Prix. Le directeur autrichien s’est exprimé sur ces déclarations en répondant au clan Verstappen.

Dans une interview accordé au média Nextgen Auto, Toto Wolff est revenu sur la réaction à chaud de Jos Verstappen. « Le duel est juste très compétitif. Bien sûr, je comprends un père qui réagit à juste titre de manière très émotionnelle ici, parce que son fils a eu un grave accident. C’est donc compréhensible de ce point de vue. Vous devez comprendre le côté émotionnel de tout ça. La compétition avec Red Bull et nous était déjà difficile avant. Bien sûr, les émotions bouillonnent ici. Je pense que si nous avions été de l’autre côté, nous l’aurions regardé de la même manière. »