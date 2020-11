Faute de pouvoir réparer le safran tribord, endommagé vendredi soir, Alex Thomson (HUGO BOSS) a pris la décision de renoncer à boucler le 9e Vendée Globe. Le skipper britannique est le 2e à jeter l’éponge après Nicolas Troussel le 16 novembre, suite au démâtage de CORUM L’Epargne.

Alex Thomson n’avait plus le choix. Privé depuis hier soir de son safran tribord, endommagé, le skipper britannique avançait depuis à petite allure. Impossible, sauf à réparer, de progresser à bonne allure autour du monde sans gouvernail à tribord.

Or, comme l’a précisé Alex Thomson dans un communiqué publié ce samedi à 15h30, « une réparation n’est pas possible. Nous acceptons donc que ce soit la fin de la course pour nous. Moi-même, mon équipe et nos partenaires sommes bien sûr profondément déçus. Nous pensons que le meilleur était encore à venir dans cette course ».

L’aventure ? Le Britannique ne l’envisageait pas et, de toute manière, un skipper ne peut se retrouver à barrer le bateau, puisque le pilote automatique ne peut plus suppléer le marin.

Alex Thomson se trouve actuellement à 1800 milles nautiques du Cap (Cape Town, Afrique du Sud). A 10 nœuds, sa vitesse médiane depuis hier, il devrait rejoindre bon port d’ici sept jours. Pour cela, il va devoir organiser sa navigation, à plat, afin de pouvoir s’appuyer sur le safran bâbord.

La semaine dernière, dans le trio de tête, le skipper britannique avait dû concéder du terrain pour consacrer du temps à la consolidation d’une cloison structurelle à l’avant de son IMOCA.

Thomson et le Vendée Globe, une histoire toute en contrastes

Alex Thomson aura été un animateur intensif de ce neuvième Vendée Globe, avant même le coup de canon donné le 8 novembre : son parcours, sa détermination, sa manière d’aborder ce tour du monde font du Britannique une icone de la course au large.

Ses quatre participations, avant celles-ci, ont été terres de contrastes. L’aventure, la découverte, débute lors du Vendée Globe 2004. A bord de Sill, l’ancien bateau de Roland Jourdain, Alex Thomson prend le départ de son premier Vendée Globe, mais le Britannique doit abandonner à Cape Town, vît de mulet brisé.

En 2008, il prend le départ à bord d’un plan Finot-Conq, mais l’histoire tourne court : avant même le départ, son bateau est abordé violemment par un chalutier. Et malgré une belle réparation pour prendre le départ, Hugo Boss 2 doit jeter l’éponge après quatre jours de course, coque délaminée.

En 2012, sur le plan Bruce Farr Design ex- Estrella Damm, Thomson termine cette fois à la troisième place en 2013, derrière le duo Gabart-Le Cléac’h.

En 2016, sur un IMOCA conçu par le tandem architectural phare VPLP-Verdier, et malgré des avaries de foils, HUGO BOSS se hisse à la deuxième place du 8e Vendée Globe, dans la roue d’Armel Le Cléac’h.

Tout au long de ces années, Alex Thomson a joué d’images fortes (le Keel Walk en 2012, le Mast Walk en 2014, le Sky Walk récemment), et de chronos ébouriffants sur 24 heures – il détient la meilleure performance en IMOCA avec 536,81 milles. Des exploits qui avaient fait de lui un des grands prétendants à la victoire dans ce 9e Vendée Globe, oui, mais aussi un chouchou du public.