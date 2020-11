Manchester City s’est baladé sur sa pelouse face à Burnley. Auteurs d’un match plein, les Citizens se sont imposés 5 buts à zéro et Ryad Mahrez n’y est pas étranger. L’ailier algérien a inscrit son premier triplé avec Manchester, de quoi savourer au coup de sifflet final.

« Lorsque vous jouez bien et que vous ne marquez pas dans les matchs, vous ressentez un peu de frustration, mais nous devons continuer à travailler, confesse Mahrez à la BBC. Nous avons continué à travailler à l’entraînement et dans les matchs pour retrouver la confiance. C’est toujours bon de marquer des buts, donc je suis très heureux, mais le plus important était de gagner et de créer des occasions. Probablement le dernier [est mon but préféré] parce que je ne marque pas trop avec ma tête » a confié l’international algérien à la sortie de sa prestation XXL.