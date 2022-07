Les Minnesota Timberwolves viennent d’officialiser la venue de Rudy Gobert en provenance des Jazz de l’Utah.

Le 1er juillet dernier, ESPN avait annoncé en direct le transfert de Rudy Gobert vers Minnesota. Le transfert est désormais officiel. Le pivot Français débarque chez les Timberwolves dans un échange de cinq joueurs (Patrick Beverley, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro, Walker Kessler) et quatre choix de premier tour de draft dans les années à venir (2023, 2025, 2027 et 2029) qui reviennent donc au Utah Jazz.

Arrivé en 2013, à Utah, Gobert a cumulé des moyennes de 12,4 points, 11,7 rebonds et 2,2 contres par match. Il a remercié son ancienne franchise sur Twitter : « J’ai grandi en tant qu’homme et en tant que joueur devant vos yeux et je vous remercie pour chaque moment que j’ai vécu. Utah et sa population auront toujours une place spéciale dans mon cœur, merci, le voyage se poursuit. » Chez les Wolves, le Français formera une raquette d’All-star avec Karl-Anthony Towns qui lui a d’ailleurs souhaité la bienvenue.