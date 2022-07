Rennes s’intéresserait au défenseur central argentin Marcos Senesi. Le joueur du Feyenord Rotterdam est évalué à 10 millions d’euros.

A la recherche du remplaçant de Nayef Aguerd, les Bretons s’activent en ce début de mercato. Selon les informations de TMW, Rennes est sur la piste de Marcos Senesi. Le défenseur central argentin évolue au Feyenoord Rotterdam. La saison dernière le joueur de 25 ans a disputé 32 matchs d’Eredivisie pour deux buts et deux passes décisives. Senesi est sous contrat avec le Feyenord jusqu’en 2023 et est estimé à 10 millions d’euros. Mais le Stade Rennais n’est pas seul sur le dossier puisque la Roma, la Fiorentina et le Seville FC sont également sur le coup. Affaire à suivre…