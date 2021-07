Le Français Pierre Plihon s’arrête au deuxième tour des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo face au Sud-Coréen Sud-Coréen Kim Woojin.

S’il a passé un tour de plus que Jean-Charles Valladont et Thomas Chirault, Pierre Plihon n’a pu se qualifier pour les quarts de finale avec une défaite de peu face à Kim Woojin (27-26, 27-29, 28-27, 29-27). Une élimination face à l’un des favoris de la compétition et il n’y a donc plus de Français dans le tableau final de ces individuels des épreuves de Tir à l’Arc.