Nouvelle défaite 4 buts à 0 pour l’Equipe de France ce mercredi midi en match de groupes du tournoi olympique face au pays hôte, le Japon.

Japon – France 4-0 : Les Bleuets ont craqué sur des buts de Takefusa Kubo (27e), Hiroki Sakai (34e), Koji Miyoshi (70e) et Daizen Maeda (91e), sans jamais donner l’impression de pouvoir renverser la situation. Pour un mauvais geste, Randal Kolo Muani a laissé ses partenaires à dix (73e). Avec trois petits points et onze buts encaissés, soit la plus mauvaise défense du tournoi, la France termine à la troisième place du groupe A et rentre prématurément à la maison.

Le Japon finit premier avec un carton plein dans ce groupe et affrontera en quarts de finale la Nouvelle-Zélande, deuxième du groupe B. Facile contre l’Afrique du Sud (3-0), le Mexique accroche la deuxième place avec six points et jouera la Corée du Sud. Les autres affiches des quarts de finale mettront aux prises l’Espagne à la Côte d’Ivoire et le Brésil à l’Egypte.