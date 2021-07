Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont ont été éliminés en quarts de finale du double mixte de tir à l’arc samedi, nouvelle épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo.

Après avoir écarté le Japon en huitièmes, Barbelin, sacrée championne d’Europe cette année, et Valladont, médaillé d’argent aux JO de Rio, ont été battus en quarts par la paire néerlandaise composée de Gabriela Schloesser et Steve Wijler (5-4). « Ça s’est joué à peu de choses, ça fait mal au coeur », a réagi Lisa Barbelin. Il y a eu de très jolies choses, autant sur ce match que sur le huitième. On a visé souvent en plein milieu. Il y avait du vent mais on essayé de faire avec. On reste à fond pour la suite de la compétition. » « On est déçu, mais on n’a pas fini notre compétition. On doit réagir », a renchéri Jean-Charles Valladont. « Lisa et moi, on a l’individuel derrière. Nous, les garçons on a l’épreuve par équipes. On va se servir de cette défaite pour rebondir et être plus fort sur le reste de la semaine », a-t-il ajouté.