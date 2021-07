Pour réaliser son rêve et s’offrir Erling Haaland cet été, Chelsea est prêt à sacrifier quatre joueurs, dont Timo Werner.

Toujours obnubilé par la piste Erling Haaland, Thomas Tuchel a bien l’intention de tout mettre en œuvre pour recruter le prodige Norvégien dès cet été. Le Borussia Dortmund, qui réclame pas moins de 175 millions d’euros pour laisser filer son buteur, a déjà refusé une première offre incluant plusieurs dizaines de millions d’euros ainsi que Tammy Abraham ou Callum Hudsoi-Odoi, au choix. Une offre alléchante, mais immédiatement refusée par les dirigeants du BVB, qui vont déjà dire adieu à Jadon Sancho cet été.

Mais à en croire les informations de Sky Germany, le club de Chelsea n’a pas l’intention de baisser les bras. Les Blues pourraient même proposer Timo Werner, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi et Hakim Ziyech en échange d’Erling Haaland. Un transfert XXL qui pourrait bien faire craquer le Borussia Dortmund. Si l’on s’en tient aux estimations de Transfermarkt, le club de Bundesliga récupèrerait pas moins de 173 millions d’euros dans l’opération. Malgré ses difficultés devant le but, Timo Werner a montré de belles choses depuis son arrivée à Chelsea et sa valeur marchande culmine toujours à 65 millions d’euros. Les trois autres Blues coûteraient entre 32 et 38 millions d’euros.