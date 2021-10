La Belge Alison Van Uytvanck a remporté le cinquième titre de sa carrière sur le circuit WTA de tennis féminin, samedi à Nur Sultan.

Elle a dominé en finale la Kazakhe Yulia Putintseva 1-6, 6-4, 6-3.

Van Uytvanck, 27 ans et 89e mondiale, n’avait plus été sacrée sur le circuit principal depuis deux ans et sa victoire au tournoi de Tachkent fin septembre 2019. Cette saison, elle n’avait atteint jusqu’ici qu’une seule fois le dernier carré, à Lyon en mars (défaite en demi-finale).

Devant son public, Putintseva, 26 ans et 47e mondiale, a échoué à ajouter un troisième titre à son palmarès.