Un petit tour et puis s’en va ! C’est le destin réservé à la Française Caroline Garcia dans ce tournoi WTA de Cleveland.

Après une qualification convaincante il y a deux jours, la tricolore est tombée sur plus fort en l’occurrence l’Estonienne Anett Kontaveit tête de série numéro 2 du tableau féminin. Elle s’incline en deux sets 6-3 / 6-3 et doit maintenant se concentrer sur l’US Open qui débute dès dimanche soir. De son côté, son adversaire poursuit sa route et défiera la Tchèque Katerina Siniakova.