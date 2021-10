Vainqueur(e) du dernier US Open à la surprise générale dans le tableau féminin il y a quelques semaines, Emma Raducanu (18 ans) a été sèchement battue lors du premier tour de l’ATP 1000 d’Indian Wells.

En conférence de presse, la Britannique est revenue sur cette défaite face à la Biélorusse Sasnovich et pense qu’elle aura besoin de temps pour s’adapter au circuit principal. « Je pense qu’il va me falloir du temps pour m’adapter vraiment à ce qui se passe. Je suis encore si nouvelle dans tout. Les expériences que je vis en ce moment, même si je ne me sens peut-être pas à 100% c’est incroyable, je sais qu’elles sont pour mon plus grand bien. C’est la leçon que je pense tirer, que vous pouvez facilement vous laisser tirer vers le bas à être tellement concentré sur le résultat et être déçu. Je veux dire, j’ai 18 ans. Je dois me relâcher un peu », a-t-elle analysé.