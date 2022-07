La Grecque Maria Sakkari, 5e mondiale, a été éliminée vendredi au 3e tour de Wimbledon par l’Allemande Tatjana Maria (103e) 6-3, 7-5.

A 26 ans, Sakkari n’a encore jamais dépassé le 3e tour sur le gazon londonien en six participations, alors qu’elle a joué des demi-finales à

Roland-Garros et à l’US Open l’an dernier, ainsi que des 8es de finale à l’Open d’Australie (2020 et 2022). Pour sa part, Maria atteint pour la première fois les 8es de finale d’un tournoi du Grand Chelem et affrontera la Lettonne Jelena Ostapenko (17e) qui avait, elle, atteint le dernier carré de Wimbledon en 2018, un an après son titre à Roland-Garros. Ayant perdu la première manche, Sakkari a pris un net avantage dans la seconde lorsqu’elle s’est détachée 3-0. Elle a ensuite servi à 5-3 pour égaliser à un set partout, mais n’a marqué qu’un point sur sa mise en jeu et permis à Maria de débreaker. Dans la foulée, elle a eu deux balles de set sur le service adverse mais c’est bien l’Allemande qui a remporté son jeu de service pour recoller à 5-5 avant de remporter les deux jeux suivants, soit une série de quatre jeux

d’affilée, en concluant sur sa seconde balle de match.

