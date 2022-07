Début du troisième tour à Wimbledon ce vendredi et des Français sur les courts. Parmi le clan tricolore, c’est Ugo Humbert qui défie le Belge David Goffin pour une place en huitième de finale.

Après une très belle victoire au deuxième tour contre le Norvégien et récent finaliste à Roland-Garros Casper Ruud, le Français défie le belge David Goffin et il ne compte pas s’arrêter-là. Son objectif, se qualifier pour la suite de la compétition. « C’est un sacré client, on s’est beaucoup entraîné ensemble.Ça va être un super match. C’est vrai que j’arrive bien à me lâcher contre les joueurs du Top 10. J’adore jouer ce genre de matches où je sais que je n’ai rien à perdre, mais il faut que j’arrive à progresser sur mon niveau moyen. Il y a des moments où je sens que je tape très bien, que je vois bien le jeu, mais cela a tellement pêché ces derniers mois que je ne me mets aucune pression. Il n’empêche, je ne veux pas m’arrêter là. J’ai envie que l’histoire continue. »