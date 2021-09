À 18 ans, Emma Raducanu est devenue ce samedi la première joueuse de l’histoire issue des qualifications à remporter un tournoi du Grand Chelem. Une victoire sensationnelle sur laquelle elle est revenue en conférence de presse.

« J’ai l’impression de vivre un rêve absolu. On s’imagine toujours aller en tribunes embrasser tout le monde, célébrer ce moment. C’est quelque chose auquel on pense toujours, car on travaille pour qu’il arrive. Et ça s’est réalisé. Sur le moment c’était beaucoup d’incrédulité », a-t-elle déclaré.

Quant au changement radical que sa vie va prendre, Emma Raducanu n’est pas tout à fait prête à réaliser. « Après le match, je me suis douchée, comme d’habitude. Je ne sais même pas quand je vais rentrer à la maison. Je n’ai aucune idée de ce que je vais faire demain. J’essaie juste de profiter de l’instant présent, de vraiment tout apprécier. C’est le moment de se détacher de toute pensées, d’exclure tout programme. En ce moment, je ne me soucie de rien, j’aime juste la vie (sourire) »