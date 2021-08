Nouveau coup dur pour le Suisse Roger Federer qui va se faire opérer du genou et sera donc forfait pour la fin de saison 2021.

« Pour me sentir mieux, j’ai besoin d’être opéré ce qui implique une absence de nombreux mois. Je veux me donner une lueur d’espoir de revenir sur le circuit d’une manière ou d’une autre. Je suis réaliste, comprenez-moi bien. Je sais à quel point c’est difficile à mon âge de se refaire opérer. Je vais essayer » de revenir sur le circuit. Je veux être en bonne santé. Je vais suivre les processus de rééducation » A annoncé Roger Federer ce dimanche dans une vidéo publiée sur Instagram. Agé de 40 ans, le Suisse pourrait même ne plus revenir sur les courts et mettre fin à sa carrière dans quelques mois. L’ancien N.1 mondial n’a disputé que 13 matches en 2021, pour un bilan mitigé de neuf victoires et quatre défaites sur cinq tournois. Affaire à suivre…