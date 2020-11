Qualifié pour le premier quart de finale de Masters 1000 de sa jeune carrière, le Français Ugo Humbert ira défier Milos Raonic demain, sans aucune pression.

Tombeur du Croate Marin Cilic (6-3, 6-7 [4], 6-3) cet après-midi, le Français Ugo Humbert disputera demain son premier quart de finale de Masters 1000 à Bercy. Il a dû batailler pendant trois sets pour venir à bout de son adversaire, deux jours après avoir surclassé le numéro 6 mondial, Stephanos Tsitsipas (7-6, 6-7, 7-6 en 3h17). « Physiquement c’était un peu plus dur aujourd’hui (jeudi) », a confié le Français de 22 ans après la rencontre. « Je savais que ça allait être un peu plus compliqué. Mes deux premiers matches n’ont pas été faciles. J’ai essayé de trouver les ressources, surtout mentalement. J’y ai cru du début à la fin. Même quand je perds le deuxième, je me dis que je dois me faire confiance : je peux le faire, je vais essayer de trouver des solutions. Je n’arrivais plus à retourner. Je me suis dit : si je veux le breaker, il faut au moins faire jouer donc je me suis reculé un peu. Je l’ai senti par moments un peu plus fébrile. J’ai saisi ma chance, j’ai réussi à breaker au bon moment. Je n’ai pas douté au moment de conclure. Je suis très confiant, j’essaye d’être relâché au service. J’ai bien tenu avec mon service, c’est positif. Et mentalement j’ai encore été très bon aujourd’hui. »

Conscient de son parcours déjà exceptionnel au Rolex Paris Masters, Ugo Humbert compte bien aborder sa demi-finale face à Milos Raonic comme une rencontre ordinaire. « C’est génial, c’est top. À Rome, je n’étais pas si loin. Je suis très content. Après, ce n’est pas une fin en soi. Je ne me mets pas de pression sur le résultat, je n’ai pas trop d’attente là-dessus. J’essaye simplement de progresser, de chercher des choses en moi. Je suis vraiment très content. »