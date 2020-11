Auteur de très grosses prestations avec le Milan AC cette saison, Theo Hernandez va encore devoir patienter pour connaître sa première sélection en équipe de France.

Présent en conférence de presse ce jeudi, avant de défier le LOSC pour leur troisième rencontre de Ligue Europa, le coach du Milan AC Stefano Pioli s’est attardé sur le cas Theo Hernandez. Brillant en Série A depuis la saison dernière, le latéral Français n’a toujours pas été retenu dans la liste des 23 de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a une nouvelle fois préféré Lucas Digne et son frère Lucas Hernandez à son poste.

« Il est l’un des meilleurs arrières latéraux d’Europe, il a de grandes qualités physiques et techniques. Il peut bien lire les actions et a le potentiel pour effacer des adversaires même seul. Il essaie de s’améliorer chaque jour et il le fait surtout en phase défensive. C’est un excellent arrière, je suis satisfait de ce qu’il fait mais il peut encore s’améliorer. Il n’est pas appelé en équipe nationale ? Je suis surpris, mais je ne veux pas interférer avec les décisions de Didier Deschamps. La France a de nombreux talents, mais Théo mérite d’être appelé et travaille pour entrer en équipe nationale. »